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Vakıflara genel kurul yasağı 1 Temmuz'a kadar geçerli olacak

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dernek, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının genel kurul ile insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyeti 16 Mart saat 24.00 itibarıyla geçici olarak ertelenmişti. Ancak bazı vakıfların, yasağı delmesinin tespit edilmesi üzerine yeni bir karar daha alındı

09.04.2020 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL
Vakıflar

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre vakıflar tarafından yapılacak tüm seçimli genel kurul toplantıları, 1 Temmuz 2020'ye kadar durduruldu.

1 TEMMUZ 2020'YE KADAR ERTELENDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un imzasıyla Vakıflar Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazıda, "Vakıfların genel kurul toplantılarını, toplu olarak bir araya gelerek yaptığı görülmüştür. Bu nedenle, Vakıflar tarafından yapılacak seçimli genel kurul toplantıları 1 temmuz 2020 tarihine kadar ertelenmiştir" denildi.

Ancak vakfın icra-i yönetim faaliyetlerini kısıtlayıcı bir hükmün söz konusu olmadığı vurgulandı.

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