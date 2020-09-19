AA

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesine göre yaklaşık 400 taşınmazın devrinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçtiğini belirterek, "Bunlardan biri de Galata Kulesi. Şu anda Galata Kulesi'ni restore ediyoruz, en kısa sürede burayı açacağız." dedi.

Ersoy, bir programa katılmak üzere geldiği Balıkesir'de AA muhabirine, Vakıflar Genel Müdürlüğünün sadece restorasyon yapan bir kurum olmadığını söyledi.

Kültürel faaliyetlere de önem verdiklerini anlatan Ersoy, "Ayrıca eğitim ve öğretimle ilgili 2 üniversitemiz var. Birinde sağlık birimleri, diğerinde ise teknik bilimler konusunda eğitim veriyoruz. Pandemi sürecinde online eğitime geçeceğiz. Eğitime devam ederken diğer taraftan kuru gıda yardımı ve muhtaç maaşı ödemelerimiz var." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün dimdik ayakta durduğunu dile getiren Ersoy, yurt içinde öğrencilere burs imkanının yanı sıra yurt dışından gelen öğrencilere akademi eğitim bursları verdiklerini bildirdi.

"2003-2020'DE 5 BİN 400 TARİHİ ESERİ RESTORE ETTİK"

Ersoy, Genel Müdürlüğün restorasyon çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2003-2020'de 5 bin 400 tarihi eseri restore ettik. 2020'de Türkiye genelinde 241 şantiyemiz var. Bunların dışında da Ayasofya Camisi ve Kariye Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetine geçti. Bununla ilgili de restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. 5737 sayılı kanunun 30. maddesine göre aldığımız 400'e yakın taşınmaz var. Bunlardan biri de Galata Kulesi. Şu anda Galata Kulesi'ni restore ediyoruz, en kısa sürede bunu açacağız. Yurt içinde 241 eserin restorasyonu sürerken, yurt dışında 15'e yakın projemiz devam ediyor. Restorasyonu devam edenler de var. Bunları da en kısa zamanda bitireceğiz. Bosna Hersek, Makedonya, Macaristan, Kosova ve KKTC'de çalışmalarımız var."