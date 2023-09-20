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        Haberler Gündem Eğitim Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortaöğrenim eğitim yardımına başvurular 1 Ekim'de başlıyor

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün ortaöğrenim eğitim yardımına başvurular 1 Ekim'de başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilen yükseköğrenim burs başvurusu tarihleri ayrıca duyurulacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:06 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:06
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        Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımı başvuruları 1 Ekim'de başlıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce verilecek eğitim yardımı başvuruları, orta öğrenim öğrencileri için 1-15 Ekim'de yapılacak.

        Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim/öğretim yılına dair eğitim yardımı için başvuru tarihleri belirlendi.

        Ortaöğrenim öğrencileri için verilecek eğitim yardımı başvuruları 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

        Yükseköğrenim burs başvuru tarihleri ise 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme ve (Dikey Geçiş Sınavı) DGS sonuçlarına göre belirlenecek.

        Başvurular, Vakıflar Genel Müdürlüğünün resmi websitesi "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden alınacak.

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        2023-2024 eğitim/öğretim yılında ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 lira, yükseköğrenim için ise burs miktarı aylık 1250 lira olarak tespit edildi.

        "SAHTE HABER, SAYFA VE HESAPLARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

        Açıklamada, önceki eğitim-öğretim yıllarında, sosyal medya ve çeşitli internet sitelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarıyla ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplandığı sahte sayfa ve hesapların tespit edildiğine işaret edildi.

        Bu nedenle Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin "www.vgm.gov.tr" adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

        KİMLER BAŞVURABİLİR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.

        Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.

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