Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Süleymaniye' açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Süleymaniye Camii'nin dördüncü minaresindeki birinci şerefe ile avludaki bazı sütunlarda çatlaklar oluştuğu iddiasıyla ilgili, "Çimentolu malzemenin özgün malzemeden ayrışması ile mevcutta bulunan tamir bugün çatlak ve ayrışma olarak gözlenmektedir. Bu süreçte sütunda yer alan çatlağın tekrar izlenmesi yapısal durumu değerlendirilerek tekrar tadilat yapılması planlanmaktadır" açıklamasını yaptı.

DHA'nın haberine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden, Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan eseri Süleymaniye Camii'nin dördüncü minaresindeki birinci şerefe ile avluda bazı sütunlarda çatlaklar ve kırılmaların görüldüğüne yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.