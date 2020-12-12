VGM burs sonuçları açıklandı mı?

KYK kredi ve burs sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM burs başvuru sonuçları merak edilmeye başlandı. VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Bu sorunun cevabı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte VGM burs başvuru sonuçları değerlendirmesi...
VGM YÜKSEKÖĞRETİMM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak geçen yıl yükseköğrenim burs sonuçları T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra; 1 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haber sitemizden ve aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
VGM BURS SONUÇLARI EKRANI 2020
Vakıflar Genel Müdürlüğü, resmi internet adresinden konu ile ilgili açıklama yaptı:
"Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır.
Başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden yapılacaktır."
VGM BURS ÖDEMELERİ ÖĞRENCİLERE NASIL YAPILIR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Gerekli evrak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından banka kartı aktif olan öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler.
VGM BURSU NE KADAR?
Öğrencilere okul dönemi boyunca 9 ay eğitimleri için burs verilecek. Ortaöğrenim öğrencileri 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencileri ise 300 destek alabilecekler.
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