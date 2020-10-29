Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurularının sona ermesine kısa bir süre kaldı. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencileri karşılıksız VGM bursu için başvuruda bulunabiliyor. VGM burs başvuruları önce ortaöğretim öğrencilerinden ardınan üniversite öğrencilerinden alındı. VGM burs başvuru ekranına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu hakkında ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURU EKRANI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır.

Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabilir. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle başvurunuzu masaüstü bilgisayar ya da laptop üzerinden yapmanız önerilir.

Bilgisayarda başvuru yaparken Internet Explorer, Google Chrome ve Mozilla FireFox tarayıcılarını kullanarak başvurunuzu sorunsuz bir şekilde yapabilirsiniz.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURSU KİMLER ALABİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE KADAR BURS VERİYOR?

Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600,00TL burs verilmektedir.