Vakıflar Genel Müdürlüğü "2020 Bölge Müdürleri Toplantısı" düzenlendi

AA

ültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdür Burhan Ersoy başkanlığındaki toplantıya 25 ilin bölge müdürleri katıldı.

Salgın önlemleri kapsamında dört gün iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen toplantıda, genel müdür yardımcıları ve genel müdürlük bürokratlarının bilgilendirme konuşmalarının yanı sıra bölge müdürlerinin sunumlarına yer verildi.

Ersoy, toplantının değerlendirme kısmında yaptığı konuşmada, Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışma alanlarının önemine vurgu yaparak bölge müdürlerine yapılan her hizmet ve çalışmada aidiyet duygusundan uzaklaşmamaları gerektiği mesajını verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilatları olarak yapılan her çalışma ve hizmette aidiyet duygusundan uzaklaşmadan, dün olduğu gibi bugün de ecdat emanetine sahip çıkarak mekanların ihyasını sağlayacaklarını belirten Ersoy, "Cumhurbaşkanımız ve Kültür ve Turizm Bakanımızın desteğiyle tarihi mekanlarımıza sahip çıkacak, kültürümüzü en iyi şekilde anlatacak, hayır hizmetlerimizi en çok ihtiyacı olan kişilere ulaştırarak devletimizin uzanan eli olma gayretimizi hep birlikte sürdüreceğiz." diye konuştu.

Varlığı huzur vermeyen insanların yokluğunun boşluk dolduramayacağını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Gönül sermayesini akıtmak gerekir. Toprağa iz bırakıp tarihe not düşmek isteyen arkadaşlarla yolda yürümeye devam edeceğiz. Bahane herkeste var. Bizler çözüm üreten arkadaşlar istiyoruz. Güçlü, güvenli bir Türkiye için çalışacağız."