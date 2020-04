Vakıflar Bölge müdürlüklerinden Doğu Akdeniz'deki 856 ihtiyaç sahibi aileye yardım - ADANA

AA

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahasındaki Adana ve Mersin'de 506 ihtiyaç sahibi aileye, içinde kuru gıda bulunan kolilerin dağıtımını yaptı.Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru gıdaların her ay düzenli şekilde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildiğini söyledi.Develi, "Hayri hizmetler çerçevesinde ayrıca, 121 ihtiyaç sahibi vatandaşımızın her ay düzenli şekilde maaşları banka hesaplarına yatırılmaktadır. 790 ortaöğretim, üniversite ve yabancı uyruklu öğrencimize de her ay burs ödenmektedir." diye konuştu.