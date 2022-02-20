VakıfBank’tan üst üste 20. galibiyet

VakıfBank: 3 - Mert Grup Sigorta: 0

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç)

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, İkbal Albayrak, Gaila, Ayça İsmailçebioğlu, Özge Nur Çetiner (Merve İzbilir, Alara Altundağ, Seda Menekşe, Defne Tokol, Merve Çepni, Melek Erpin Erbuğa)

Setler: 25-12, 25-19, 25-18

Süre: 73 dakika (21, 25, 27)