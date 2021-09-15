VakıfBank’tan “Bugün Esnaf Kazansın” kampanyası

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VakıfBank, bu yıl 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 34. Ahilik Haftası kutlamalarına, tüketicileri, alışverişlerini mahalle esnafından yapmaya yönlendirecek özel bir kampanya ile destek veriyor.

Kampanya kapsamında, 18 Eylül Cumartesi günü alışveriş tercihlerini VakıfBank üye işyeri konumundaki esnaftan yana kullanan VakıfBank kredi kartı sahipleri, tek seferde yapacakları ilk 100 TL harcama karşılığında 20 Worldpuan kazanma şansına sahip oluyor.

Bu yıl Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında hem müşterilerine hem de üye işyeri esnafına fayda sağlayacak bir kampanyayı hayata geçiren VakıfBank, yılsonuna kadar VakıfBank üye işyeri olacak esnaftan da ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) ücreti almayacak.