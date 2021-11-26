VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, nisan ayının ardından yılın ikinci sendikasyon kredisini de sürdürülebilir performans kriterlerine dayalı olarak yeniledi. Böylece bankanın tüm sendikasyon kredileri, sürdürülebilirlik kriterleriyle dönüştürülmüş oldu.
SMBC ve Standard Chartered Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olduğu, Emirates NBD'nin ajan banka olarak görev aldığı ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank Qatar ile First Abu Dhabi Bank'ın üstlendiği kredi işlemine 16 ülkeden 27 banka katılım sağladı. 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti "Libor+215 baz puan", avro maliyeti ise "Euribor+175 baz puan" seviyesinde gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın, yılın ikinci sendikasyon kredisini de sürdürülebilir performans kriterlerine dayalı olarak yenileyerek sürdürülebilir temalı fonlamalardaki öncü konumunu devam ettirdiğini belirtti.
Yüzde 102 oranında yeniledikleri sendikasyon kredisinin, ülke ve VakıfBank'a duyulan güveni bir kez daha perçinlediğini vurgulayan Üstünsalih, "VakıfBank'ın güçlü bir muhabir ağı var. Nisan ayındaki 1,1 milyar dolarlık işlemle beraber 1,8 milyar dolara ulaşan sendikasyon kredimiz, güçlü muhabir ağımızın en önemli göstergesi." ifadesini kullandı.
Üstünsalih, sürdürülebilirliğin yalnızca dünyanın geleceğini değil, kurumların kısa vadeli performansını da olumlu etkileyen bir unsur olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Karbon emisyonumuzun azaltılması, elektrik tüketimimizde yenilenebilir kaynakların kullanımı ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) Su Programına yapılacak raporlama taahhütlerini içeren sendikasyon kredimizin maliyeti, bu taahhütlerimizin ilgili dönemlerde gerçekleşmesi durumunda daha da aşağı seviyelere inecektir. Bankacılık faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik kriterlerimize uygun yürütme sözümüzün altına bu işlemle birlikte bir kez daha imza atmış olduk. VakıfBank, uluslararası kaynak temininde en aktif Türk bankası. Her alanda olduğu gibi uluslararası fonlama tarafında da yenilikleri ve fırsatları yakından takip ederek alternatifler üzerinde çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 1 milyar 750 milyon dolar tutarlı, Türk bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemi, ikicisini tamamladığımız sürdürülebilir eurobond ihracı ve sürdürülebilir sendikasyon kredileri ile fonlama alanında başarılı bir yılı geride bırakıyoruz. Yurt dışından sağladığımız uzun vadeli, uygun maliyetli 14 milyar dolara ulaşan toplam kaynağımızla reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!