31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
VakıfBank'ın Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdürlük Organizasyonel Yapısına ilişkin kararlar alındığı belirtildi.
VakıfBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı, Hukuk ve Tasfiye Genel Müdür Yardımcılığı ve Kredi izleme Genel Müdür Yardımcılıklarının tek çatı altında "Kredi Politikaları, İzleme ve Yasal Takip Genel Müdür Yardımcılığı" ismi ile birleştirilmesine ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı ile Operasyonel Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığının "Bilgi Teknolojileri ve Operasyonel Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı" ismi ile birleştirilmesine karar verildiği bildirildi.
Bankanın açıklamasında, "Mevcut Genel Müdür Yardımcılarımızdan Yakup Şimşek'in görevinden ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklarından Vakıf Faktoring AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız İlker Yeşil'in görevinden ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklardan Taksim Otelcilik AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız Ersin Özoğuz'un görevinden ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklardan Güneş Sigorta AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız Şeyh Mehmet Boz'un emekliye ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklardan Vakıf Gayrimenkul Değerleme AŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız Hasan Ecesoy'un görevinden ayrılarak, bankamız bağlı ortaklıklardan Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcımız Mehmet Emin Karaağaç'ın farklı bir kurumdan emekli olmak suretiyle bankamızda görev yapması dikkate alınarak yasal hakları ödenmek suretiyle iş akdinin feshedilerek bankamızla ilişiğinin kesilmesine karar verilmiştir" ifadesi yer aldı.
Açıklamada, diğer taraftan bankanın Genel Müdürlük emrinde bulunan Müdür Alaattin Şimşek'in Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının, bankanın Ankara Kurumsal Merkezi Şubesi Başkanı Hazım Akyol'un Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının, bankanın Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanı Ferkan Merdan'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının, bankanın Hazine Yönetimi Başkanı Muhammed Onay Özkan'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasının ve ataması yapılan Genel Müdür Yardımcılarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayını müteakip yeni görevlerine başlamalarının kararlaştırıldığı bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!