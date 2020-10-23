Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek VakıfBank, bu sezonki yenilmezlik serisini sürdürmek için güçlü rakibinin karşısına çıkacak.
Pandemi nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilen 2019-2020 Sultanlar Ligi'ni 63 puanla lider bitiren son iki sezonun şampiyonu VakıfBank, bu sezon oynadığı 8 karşılaşmayı da kazandı. Rakiplerine sadece bir set veren sarı-siyahlı ekip, son beş sezonda Fenerbahçe ile ligde karşılaştığı 14 karşılaşmanın 11'ini kazanmayı başardı.
GUİDETTİ: "LİGDEKİ İLK ZORLU MAÇIMIZA ÇIKACAĞIZ
Yarınki karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, Fenerbahçe derbilerinin her zaman zorlu geçtiğini belirterek, "Ligdeki ilk zorlu maçımıza çıkacağız. Takım olarak beklenmedik bir süreçten geçtik. Yaklaşık 10 gün antrenman yapamadık ama kondisyon olarak iyi durumdayız." dedi
Sarı-lacivertli ekibin bu sezon daha iyi durumda olduğuna dikkati çeken Guidetti, "Çünkü birkaç sezondur bir arada oynayan oyunculardan kurulu. Bu nedenle sahada daha uyumlu hareket ediyorlar. Eğlenceli ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Bizim için derbiler her zaman önemli ve biz de bu maçlara her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.
Takımın kaptanı Melis Gürkaynak ise verilen aranın ardından iyi toparlandıklarını vurgulayarak, "Performansımızdan dolayı çok mutluyuz. Kazandığımız maçları düşünmektense takım olarak önümüzdeki iki kritik maça odaklandık. İlk önce Fenerbahçe'yle ardından Eczacıbaşı'yla zorlu maçlar oynayacağız. Hazırlıklarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz." diye konuştu.
Antrenörleri Guidetti'nin katkısıyla uzun ve yararlı antrenmanlar yaptıklarını kaydeden Melis, "Takım olarak en büyük arzumuz; Fenerbahçe maçını kazanmak.'' değerlendirmesinde bulundu.
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