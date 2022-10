Antrenör Giovanni Guidetti ise yeni bir takım kurulduğunu aktararak, "Dün ekibimizle tanıştık. Çok heyecanlıyız. Yeni yüzler görüyoruz. Enerji ve atmosfer mükemmeldi. Her yeni ekipte olduğu gibi birbirimizi öğrenmemiz için zamana ihtiyaç olacak ama bu ekip bütün potansiyele sahip ve hedeflere ulaşmamıza katkı sağlayacak bir ekip." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasını yapan başkan Üstünsalih, sezonu yeni zaferlerle dolduracakları bir sayfa olarak açtıklarını belirterek, "Bu salonda en son bir araya geldiğimizde Türkiye ve Avrupa şampiyonu olarak karşınızdaydık. Yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atıyoruz. Yaz dönemine kadar VakıfBank'ı zirveye taşımak için mücadele edeceğiz. Sporda dün yoktur. Bunu en iyi bilen biziz. Geçen sezonki başarılar altın harflerle tarihimize yazıldı. Başarıya nasıl ulaşacağımızı çok iyi biliyoruz. Her zamankinden daha heyecanlı ve daha istekliyiz." dedi.

MELİS GÜRKAYNAK'A DUYGUSAL VEDA

Törende, aktif voleybol kariyerini sonlandıran takımın eski kaptanı Melis Gürkaynak'a veda edildi.

Sezon açılışında yer alan Melis Gürkaynak, yaptığı duygusal konuşmada, "Geçen sezon sonu burada çok ağlamıştım. Kendime bir daha ağlamayacağım diye söz vermiştim. Duygulanmamak elde değil. Vakıfbank'ta ilk başladığım günden itibaren bu yolculuk benim için çok güzel geçti. Çok büyük bir ailem oldu. Çok iyi insanlarla karşılaştım. Şimdi de hissettiklerimi nasıl anlatırım bilmiyorum. Hissettiklerim cümlelerle anlatılabilecek bir şey değil. Hayallerimin hepsini gerçekleştirdiğim bir yolculuktu. Bana verdiğiniz değer için çok teşekkür ederim. Hem beni hem ailemi gururlandırdınız." ifadelerini kullandı.

Başkan Üstünsalih, Melis Gürkaynak'a çiçek ve çeşitli hediyeler verirken, Melis'in 8 numaralı forması salona asıldı.

VakıfBank'ın yeni kaptanı Gabi ise yaptığı konuşmada, eski kaptan Melis'e teşekkür ederek, "Kariyerimde gördüğüm en iyi örneksin. Melis'ten öğrendiğim her şeyle yeni kaptan olacağım. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım. İyi bir sezon olmasını temenni ediyorum. Hedeflerimiz aynı. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Zor bir sezon olacak. Yeni bir takımımız var ama kulüp kültürü aynı. Yönetimin desteği sonsuz. Her zaman olduğu gibi çılgınlar gibi mücadele edeceğiz. Her bir dakika bu enerjiyi paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Antrenör Guidetti de Melis'le ilgili olarak, "Melis çok iyi bir kaptandı. Her zaman ekibi kendi önünüze koymanız lazım. Kendisi bunu her zaman yaptı. Mükemmel bir örnek olmanız lazım. VakıfBank'a katılan herkes Melis'in her gün nasıl çalıştığını ve kulübe ne kadar bağlı olduğunu gördü. Yaptıkları için çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.