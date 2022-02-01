VakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi olan Vinov'u duyurdu
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak bir adım attık. Bir paradigma değişimi yaratacağına inandığımız Vinov ile bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik. Vinov, vade uyumsuzluğunu, tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırıyor, ticaret hacmini artırıyor, likiditeye erişim sağlıyor. Bu şekilde reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor" dedi.
Yeni nesil tahsilat ve ödeme ekosistemi olarak tanımlanan Vinov hakkında bilgi veren VakıfBank Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak; mevduatı, kredinin hammaddesi olmaktan çıkararak yakıtı haline getirecek bir adım attık. Bir paradigma değişimi yaratacağına inandığımız Vinov ile geleceğin bankacılığına, bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik. Bu işin bizi en gururlandıran kısmı ise, tüm Vinov ekosisteminin tamamen VakıfBank'ın kendi kaynaklarıyla geliştirilmiş olması. Tüm tasarım, yazılım, uygulama sürecini kendi içimizde yöneterek bu kadar kapsamlı bir sistemi ortaya koymuş olmak, sadece bankamız adına değil ülkemiz adına da mutluluk verici. Vinov, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen, 7/24 kullanılabilen, dijital, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi. Tüm ödeme ve tahsilat ürünlerinin güçlü yönlerini bünyesinde barındırdığı gibi bireysel ve ticari tüm müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor."
Üstünsalih, erken tahsilat imkânı sayesinde nakdi krediye ihtiyaç olmadan likiditeye erişim mümkün olacağını belirtirken, "Vinov, devirde vade değişikliği imkânı ile alacak ve ödemeler arasındaki vade uyumsuzluğu sorununu ortadan kaldırıyor. Vinov, öncelikle piyasada yer alan çek, senet, kredi kartı, doğrudan borçlandırma sistemi ve tedarikçi finansmanı gibi aklınıza gelebilecek tüm ödeme ve tahsilat yöntemlerinin avantajlı yanlarını tek bir ekosistem altında topluyor ve ikinci olarak, ekonomide yer alan bireylerden her büyüklükteki ticari işletmelere, özel sektörden kamu sektörüne olmak üzere tüm paydaşlar tarafından eş zamanlı ve birbirleri arasında kullanılabiliyor. " diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!