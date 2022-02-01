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VakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi olan Vinov'u duyurdu

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak bir adım attık. Bir paradigma değişimi yaratacağına inandığımız Vinov ile bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik. Vinov, vade uyumsuzluğunu, tahsilat ve ödeme riskini ortadan kaldırıyor, ticaret hacmini artırıyor, likiditeye erişim sağlıyor. Bu şekilde reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor" dedi.

Yeni nesil tahsilat ve ödeme ekosistemi olarak tanımlanan Vinov hakkında bilgi veren VakıfBank Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankacılıkta mevduat toplayıp kredi satma döngüsünü kıracak; mevduatı, kredinin hammaddesi olmaktan çıkararak yakıtı haline getirecek bir adım attık. Bir paradigma değişimi yaratacağına inandığımız Vinov ile geleceğin bankacılığına, bir sonraki bankacılığa geçişte lokomotif rolünü üstlendik. Bu işin bizi en gururlandıran kısmı ise, tüm Vinov ekosisteminin tamamen VakıfBank'ın kendi kaynaklarıyla geliştirilmiş olması. Tüm tasarım, yazılım, uygulama sürecini kendi içimizde yöneterek bu kadar kapsamlı bir sistemi ortaya koymuş olmak, sadece bankamız adına değil ülkemiz adına da mutluluk verici. Vinov, borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen, 7/24 kullanılabilen, dijital, esnek bir ödeme ve tahsilat ekosistemi. Tüm ödeme ve tahsilat ürünlerinin güçlü yönlerini bünyesinde barındırdığı gibi bireysel ve ticari tüm müşteriler tarafından kullanılabiliyor. Reel sektör ve günlük ekonomi döngüsündeki pek çok temel soruna çözüm üreterek büyüme ve kalkınmaya önemli katkı sağlıyor."

Üstünsalih, erken tahsilat imkânı sayesinde nakdi krediye ihtiyaç olmadan likiditeye erişim mümkün olacağını belirtirken, "Vinov, devirde vade değişikliği imkânı ile alacak ve ödemeler arasındaki vade uyumsuzluğu sorununu ortadan kaldırıyor. Vinov, öncelikle piyasada yer alan çek, senet, kredi kartı, doğrudan borçlandırma sistemi ve tedarikçi finansmanı gibi aklınıza gelebilecek tüm ödeme ve tahsilat yöntemlerinin avantajlı yanlarını tek bir ekosistem altında topluyor ve ikinci olarak, ekonomide yer alan bireylerden her büyüklükteki ticari işletmelere, özel sektörden kamu sektörüne olmak üzere tüm paydaşlar tarafından eş zamanlı ve birbirleri arasında kullanılabiliyor. " diye konuştu.