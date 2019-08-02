Vakıfbank ve Ziraat Bankası mesai saatleri 2019

02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İki kamu bankası Vakıfbank ve Ziraat Bankası; konut ve tüketici kredilerinde büyük faiz indirimine gitti. İki banka da konut kredisi faizini 180 ay vadeye kadar yüzde 0.99'a çekti. İhtiyaç kredisi faizlerini de yüzde 1.49'a düşürdü.
Haberin ardından uygun kredi imkanlarından yaralanmak isteyen milyonlarca vatandaş, hem Vakıfbank'ın hem de Ziraat Bankası'nın çalışma saatlerini araştırmaya başladı. İşte detaylar...
VAKIFBANK MESAİ SAATLERİ
Vakıfbank şubeleri sabah 09.00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12.30’da giren Vakıfbank 13.30’da tekrar mesaiye başlıyor. Banka şubelerinde mesai akşam saat 17.00’da bitmektedir.
Vakıfbank; hafta sonları, dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalıdır.
VAKIFBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Vakıfbank müşteri hizmetlerine 0850 222 07 24 numaralı telefonu tuşlayarak ulaşabilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası şubeleri sabah 09.00’da açılır. Öğle tatiline 12.30’da giren Ziraat Bankası 13.30’da tekrar mesaiye başlar. Banka şubelerinde mesai akşam saat 17.30’da biter.
Banka hafta sonlarında, dini bayram ve resmi tatil günlerinde hizmet vermemektedir.
ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Ziraat Bankası Müşteri İletişim Merkezi'nin telefonları 444 00 00 ve 0850 220 00 00'dır. Bankacılık işlemlerinizi 7 gün 24 saat bu telefonlar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.
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