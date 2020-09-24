Vakıfbank ve ICBC swap kanalını kullandı

Türkiye ve Çin Merkez Bankaları arasında geçtiğimiz yıl imzalanan ve dış ticaretin yerel para birimleri ile finansmanının teşvik edilmesini amaçlayan swap anlaşması kapsamında VakıfBank, ICBC Turkey ile birlikte ilk işlemini gerçekleştirdi.
Söz konusu işlemle Çin ile dış ticaret yapan müşterilerine ödemelerini Çin Yuanı cinsinden yapma imkânı tanıyan VakıfBank, müşterilerine alternatif bir ödeme yöntemi sunmanın yanı sıra firmaların finansman maliyetlerini de azaltmalarına destek veriyor.
Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Ekonomi yönetimimizin stratejik öncelikli konularından biri olan yerel para biriminden dış ticaretin finansmanı noktasında somut adımlar atıyoruz. VakıfBank olarak Çin ile dış ticaret yapan müşterilerimize ödemelerini Çin Yuanı cinsinden yapma imkânı sağlıyoruz. Çinli firmalar ile iş yapan müşterilerimize Merkez Bankamız ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası (PBOC) arasındaki swap anlaşması çerçevesinde CNY reeskont kredisi kullandırarak hem müşterilerimize alternatif bir ödeme imkanı sunuyor hem de müşterilerimizin finansal maliyetlerinin ciddi bir oranda azalmasını sağlıyoruz” dedi.
2019 yılında Türkiye ile Çin arasında gerçekleştirilen dış ticaret hacminin 21 milyar doların üzerinde olduğuna dikkat çeken Üstünsalih, “İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi dikkate alındığında, bu alanda çok ciddi bir potansiyel olduğunu görüyoruz. İnanıyorum ki dış ticarette kullanılan para birimlerinin çeşitlendirilmesi, daha istikrarlı bir dış ticaret ve yatırım ortamı sağlanmasına pozitif katkıda bulunacaktır. Hiç şüphesiz ki bu durum aynı zamanda yerel para birimlerine ait piyasaların derinleşmesi sonucunu da beraberinde getirecektir” şeklinde konuştu
ICBC grubu ve ICBC Turkey ile yeni bir alanda daha işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstünsalih sözlerini şu şekilde sonlandırdı;
“ICBC grubu ile 2017 yılında imzaladığımız iyi niyet anlaşması çerçevesinde ikili krediler, sendikasyon, ticaretin finansmanı, hazine ve diğer borç sermaye piyasası işlemleri, CNY ödemeleri gibi farklı alanlarda işbirliği yapıyoruz. Bu vesile ile hem artan iş hacimleri hem de VakıfBank’a olan destek ve güvenlerinden ötürü ICBC grubu ve ICBC Turkey üst yönetimine teşekkür ediyorum. Her alanda büyüyen ve milli ekonomiye kesintisiz destek veren bir banka olarak, muhabir bankalarımız ile mütekabiliyet temeline dayalı işbirliğimizi artırmış olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
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