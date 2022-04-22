Salon: Vestel Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili

THY: Bahar Toksoy Guidetti, Lauren Carlini, Madison Kingdon, Aslı Kalaç, Kiera Van Ryk, Şeyma Ercan, Ceren Önal (L), Anna Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Aylin Acar (L), Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Chiaka Ogbogu, Meryem Boz

Setler: 25-23, 11-25, 25-18, 15-25, 9-15

Süre: 112 dakika (29’, 20’, 26’, 22’, 15’)

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