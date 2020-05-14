VAKIFBANK DESTEK KREDİ BAŞVURU VE SORGULAMA

Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sorgulama işlemleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bireysel temel ihtiyaç kredisi faiz oranı düşük ve ilk 6 ay ödemesiz olduğu için tercih ediliyor. Peki Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama işlemleri nasıl yapılır? Başvurular nereden yapılıyor? İşte tüm ayrıntılar...

Vakıfbank tarafından bireysel temel ihtiyaç kredisi için yapılan duyuru da;

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilere finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası başlamıştır. denildi.