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Haberler İş-Yaşam VakıfBank'tan voleybolseverler için Ace Card

VakıfBank’tan voleybolseverlere özel Ace Card

VakıfBank, Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı taraftarları ve voleybol severlere özel yeni ürünü Ace Card’ı kullanıma sunuyor. Ace Card kullanıcıları, harcama yaptıkça Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’na destek olmanın yanı sıra kendilerine özel ayrıcalıklardan da faydalanabilecek

Giriş: 05.12.2022 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank'tan voleybolseverler için Ace Card
HABERTURK.COM

VakıfBank voleybola olan kesintisiz desteğini yeni bir kartla genişletiyor. Bankomat ve kredi kartı olarak kullanılabilecek olan Ace Card, VakıfBank Spor Kulübü (VBSK) taraftarları başta olmak üzere tüm voleybol ve sporseverlere hitap edecek özellikleriyle kullanıma sunuluyor.

Türkiye’nin spor alanında en uzun soluklu ve en başarılı sürdürülebilir Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinden birine VBSK ile imza atan VakıfBank, Ace Card ile voleybolseverlere özel ayrıcalıklar sunmaya başlıyor.

VakıfBanklılar, Ace Card ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı alışverişlerinde de desteklemenin gururunu yaşayacak. Ace Card ile yapılan her harcamadan belirli bir oranda tutar, VakıfBank tarafından kulübe aktarılacak. Ayrıca kullanıcılar dönemsel kampanyalar ile sarı-siyahlıların sezonluk kombine alımlarında yüzde 15 indirim, imzalı forma çekilişlerine katılma hakkı, forma satışlarında yüzde 10 indirim ve VakıfBank Voleybol Okulları’nda artı taksit fırsatı yakalayacak. VakıfBank Ace Kart başvurusu onaylanan ilk 5 bin kişi ise özel Ace Card tişörtü kazanacak.

VAKIFBANK'TAN SPORA TAM DESTEK

36 yıl önce kurulan VBSK, kazandığı sayısız şampiyonlukla genç kızlara ilham verirken onların yetişmesi için dünyanın en iyilerinden biri olarak tanımlanan altyapı organizasyonunu her geçen gün güçlendiriyor. Bugüne kadar 4’ü Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 5’i Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu olmak üzere kazandığı 11 uluslararası şampiyonluk ile “Türkiye’nin uluslararası alanda en başarılı takımı” olan VBSK, ayrıca milli takımlara yetiştirdiği sayısız sporcuyla da Türk sporuna kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.

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