VakıfBank'tan ilk çeyrekte 3 milyar net kâr

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Nisan ayında kuruluşunun 68'inci yılını geride bırakan VakıfBank, 2022 yılı birinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

"Geçmişimizden aldığımız güçle milli ekonomimizin bugününe ve geleceğine destek vermeye devam ediyoruz" diyen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Bankamızın nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 53 artarak 865 milyar TL'ye ulaştı. Ülkemiz büyümesinin lokomotifi olan üretim ve ihracat alanı başta olmak üzere stratejik sektörlere kullandırdığımız ticari kredilerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yıllık yüzde 51 artarak 513 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde nakdi kredilerimiz yıllık yüzde 43 artışla 643 milyar TL seviyesini ulaşırken, aktif toplamımız ise yıllık yüzde 53 artışla 1,1 trilyon seviyesini aştı."

Kur korumalı TL mevduat ve döviz dönüşümlü kur korumalı TL mevduat hesabı ürün grubuyla TL birikimleri için farklı alternatifler sunduklarını belirten Üstünsalih, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabını ilk devreye alan bankalardan biri olduktan hemen sonra, döviz ve altın hesabı olanlara yönelik Dövizden ve Altında Dönüşümlü Kur ve Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabını hizmete sunduk. Bu iki ürün grubunda 100 milyar TL barajını aşan bankamız TL birikimlere destek vermeye farklı ürün gruplarıyla devam ediyor. YUVAM Hesabı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da birikimlerini ülkemizde değerlendirirken, her koşulda kazanımlarını koruyacakları bir tasarruf alternatifi sunuyoruz. Son olarak da fiziki altınların ekonomiye kazandırılmasında önemli bir adım olan Altın Kabul Sistemi Fiyat Korumalı TL Mevduat Hesabını hizmete sunduk. Tüm dijital platformlarda müşterilerimizin kullanımına açık olan bu yenilikçi ürünler sayesinde TL mevduatlarımız çeyreklik bazda yüzde 36 artarak 346 milyar TL'ye ulaştı. Toplam mevduatlarımız ise yıllık yüzde 59 artışla 684 milyar seviyesini geçti" diye konuştu.

VakıfBank'ın uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da sektörün aktif ve öncü oyuncularından olduğunu vurgulayan Üstünsalih sözlerini söyle sürdürdü:

"TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılıkları politikalarına sürdürülebilirlik yaklaşımını uygulayan ilk Türk Bankası olma mutluluğunu yaşadık. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2021 yılında yayımlanan "55'e Uyum Paketi" çerçevesinde Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması karbon yoğun beş sektör (çimento, elektrik, gübre, demir-çelik ve alüminyum) için 2023 yılından itibaren emisyon raporlaması yükümlülüğü ve 2026 yılından itibaren karbon yoğun sektörlere karbon vergisi ödeme yükümlülüğü getirmektedir. Bankamız söz konusu karbon vergisinin, AB ülkelerine ihracat yapan ve düşük karbonlu üretim yöntem ve teknolojilerine geçiş yapamayan üreticilerin geçiş risklerini göz önüne alarak çimento, elektrik, gübre, demir-çelik ve alüminyum sektörlerinde faaliyet gösteren müşteriler için ayrılan beklenen kredi zarar karşılıklarını TFRS 9 mevzuatı çerçevesinde arttırmıştır. Bununla beraber yenilenebilir enerji üretimini desteklemek amacıyla kurulan YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması) kapsamına giren dolayısıyla öngörülebilir bir fiyat tarifesi üzerinden belirli bir süreyle alım garantisi verilen yenilenebilir enerji üreticilerine kullandırılan kredilerin geri dönüşü ve temerrüt olasılığı üzerinde oluşan olumlu etki dikkate alınarak ilgili müşteriler için ayrılan beklenen kredi zararları yine TFRS 9 mevzuatı çerçevesinde düşürülmüştür. Bu sayede yenilenebilir enerji üretimine destek veren müşterilerimizin çevreye sağladıkları olumlu etki dikkate alınarak tüm süreçlerimizde bu müşterilerimizin pozitif ayrışması sağlanmıştır. Bankamız sorumlu bankacılık vizyonunu finansallarına da yansıtarak bu alanda ülkemizdeki ilk banka olmuş ve sürdürülebilir bankacılığın stratejik öncelikli konusu olduğunu bir kez daha göstermiştir."

DİJİTAL BANKACILIKTA YENİ ÜRÜNLER

Dijital bankacılıktaki yetkinliği ile müşterilerinin yoğun olarak kullandığı Online Vergi Tahsilat (API), Gümkart, SMS Gümrük hizmetleriyle dış ticaret ve nakit yönetimi süreçlerinde birçok ilke imza atan VakıfBank'ın geliştirdiği yenilikçi ürünlere vurgu yapan Üstünsalih, "2021 yılında parçası olduğumuz Türk Ticaret Zinciri projesinin ilk fazı başarıyla tamamlandı. Bu ilk fazda nakit yönetimi ödemelerinden sonra oluşan "vergi ödemesi" ve "Gümrük Vergi Tahsil Alındısı" (GVTA) belgesi test verileriyle blokzincir ağına yazıldı. Blokzincir teknolojisinin, birçok belge üretimine gerek duyulan dış ticaret sürecinde paydaşlar arasındaki iletişim trafiğini azaltarak, veri paylaşımını daha şeffaf, izlenebilir, doğrulanabilir ve kontrol edilebilir hale getireceğine inanıyoruz. Platforma ithalatçı ve ihracatçı firmalardan antrepo işletmelerine dış ticaretin tüm aktörlerinin dahil edilmesiyle birlikte gerçek etkinin yaratılmasını bekliyoruz. Ayrıca kısa süre önce şirketlere nakit yönetiminde kolaylık sağlayan yeni ürünümüz olan Pratik Tahsilat hizmetini devreye aldık. Pratik Tahsilat ile işletmelerimizin manuel tahsilattan kaynaklanan operasyonel iş yükü ortadan kaldırılacak, günlük tahsilat raporu gönderimi ile nakit akışı yönetimlerini kolaylaştırılacak ve tüm tahsilatların otomatik olarak muhasebeleştirilmesini sağlanacak. Bireysel müşterilerimize yönelik bir inovatif ürünümüz de birikim kültürünün küçük yaştan itibaren gelişmesini desteklemeyi hedefleyen dijital kumbara Vibox oldu" diye konuştu.

VakıfBank'ın konsolide olmayan 31 Mart 2022 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri:

Vergi Öncesi Kâr 5.075 milyon TL Net Kâr 3.002 milyon TL Toplam Aktifler 1.105 milyar TL Toplam Nakdi-Gayri Nakdi Krediler 865.016 milyon TL Nakdi Krediler 642.825 milyon TL Gayri Nakdi Krediler 222.191 milyon TL Toplam Mevduat 684.212 milyon TL Özkaynaklar 75.251 milyon TL Alınan Krediler 94.316 milyon TL İhraç Edilen Menkul Kıymetler 64.648 milyon TL