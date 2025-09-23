Habertürk
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank'tan Boskovic ve Markova açıklaması - Voleybol Haberleri

        VakıfBank'tan Boskovic ve Markova açıklaması

        VakıfBank, sakatlıkları bulunan Tijana Boskovic ve Marina Markova'nın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2025 - 19:01 Güncelleme: 23.09.2025 - 19:01
        VakıfBank'tan Boskovic ve Markova açıklaması
        VakıfBank Kulübü, voleybolcular Tijana Boskovic'in sağ ayak bileği bağlarında travmaya bağlı zedelenme ve kemik ödeminin devam ettiğini, Marina Markova'nın da yaşadığı sakatlıktan dolayı sağ eline dikiş atıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz Tijana Boskovic, Dünya Şampiyonası'nda sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz takımımızla birlikte top antrenmanlarına başlamamıştır. Tedavisi sağlık ekibimizce devam etmekte olan oyuncumuzda sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da yapılan kontrollerde sağ ayak bileği bağlarında travmaya bağlı zedelenme ve kemik ödeminin devam ettiği tespit edilmiştir. Tijana Boskovic, takımımızla hazırlık turnuvası için İtalya'ya seyahat edecek olmakla birlikte bu turnuvadaki karşılaşmalarda forma giymesi beklenmemektedir." denildi.

        Boskovic'in gelecek haftalardan itibaren takımla birlikte top antrenmanlarına katılmasının planlandığı aktarıldı.

        Rus smaçör Marina Markova ile ilgili ise şu ifadeler kullanıldı:

        "Marina Markova, 10 gün önce yapılan top antrenmanları sırasında talihsiz bir kaza yaşamış ve sağ elinde dikiş gerektirecek düzeyde yaralanma meydana gelmiştir. Sporcumuza gerekli müdahale sağlık sponsorumuz Academic Hospital'da yapılmış olup tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülmektedir. Marina Markova, takımımızla birlikte hazırlık turnuvası için İtalya'ya seyahat edecek olmakla birlikte bu turnuvadaki karşılaşmalarda forma giymesine maç günü yapılacak kontroller sonrası karar verilecektir."

