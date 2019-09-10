VakıfBank'tan 500 milyon TL'lik TLREF endeksli bono ihracı

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VakıfBank, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına (TLREF) endeksli ilk bono ihracını gerçekleştirdi. 6 ay vadeli, 500 milyon TL tutarındaki işleme 700 milyon TL'lik talep geldi.
VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, Yatırımcılara sunduğu ürünlere Türk Lirası Gecelik Faiz Oranına (TLREF) endeksli bonoyla bir yenisini daha ekleyen VakıfBank, 500 milyon TL'lik ilk bono ihracını gerçekleştirdi. 6 ay vadeli işlemin faiz oranı ise referans getiri +40 baz puan olarak belirlendi.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Yeni ürünümüze gelen yoğun talep, Bankamıza duyulan güvenin büyük bir göstergesidir. Yatırımcılarımıza Bankamıza duydukları güven için teşekkürlerimi sunuyorum. VakıfBank olarak yeni ürün ve hizmetlerimizle hem milli ekonomimizin hem de yatırımcılarımızın yanındaki güç olmaya devam edeceğiz" dedi.
Üstünsalih, "Kurumsal nitelikli yurtiçi yerleşik yatırımcılarımıza sunduğumuz ürün yelpazemizi, TLREF endeksli bono ile zenginleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çeşitli piyasa işlemlerinde, Türk Lirası değişken referans faiz oranı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan TLREF, henüz çok kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen yatırımcıların ilgisini şimdiden cezbetmeye başladı. Belirlediğimiz işlem büyüklüğüne çok kısa bir sürede ulaştık ve ihraç miktarının üzerinde talep geldi. Bu vesile ile yatırımcılarımıza Bankamıza duydukları güven için teşekkürlerimi sunuyorum. VakıfBank olarak bundan sonra da yatırımcılarımıza kazandırmaya, onların yanındaki güç olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Bu tür ihraçların Türkiye'de sermaye piyasalarının derinleşmesine ve ürün çeşitliliğinin artırılmasına katkı sağladığına dikkati çeken Üstünsalih, "Önümüzdeki dönemlerde farklı yapılar altında TLREF endeksli daha uzun vadeli ihraçlar gerçekleştirerek hem ürün çeşitliliğini ve referans faiz oranının kullanım alanını hem de ülkemiz bilançosuna sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz." dedi.
Üstünsalih, ayrıca VakıfBank'ın son yıllarda gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında gerçekleştirdiği başarılı tahvil ihraçları ile sermaye piyasalarındaki öncü ve yenilikçi konumunu pekiştirdiğini de sözlerine ekledi.
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