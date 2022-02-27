VakıfBank set vermedi

Sarıyer Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

Hakemler: Ramazan Çevik, Aylin Turnaoğlu

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Chatchu-On, Sezen Keskekoğlu, Kongyot, Crncevic, Nur Özaydınlı (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam, Adlin Kaymaz)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Kübra Çalışkan, Haak, Derya Cebecioğlu, Ogbogu (Aylin Acar)

Setler: 17-25, 17-25, 17-25

Süre: 72 dakika (22, 24, 26)