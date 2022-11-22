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VakıfBank 560.3 milyon dolar sendikasyon kredisi temin etti

VakıfBank, 222.5 milyon dolar ve 328 milyon euro olmak üzere toplam 560.3 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. 16 ülkeden 21 bankanın katılımıyla temin edilen ve 367 gün vadeli kredinin, dolar maliyeti SOFR + yüzde 4,25, Euro maliyeti ise euribor + yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti

Giriş: 22.11.2022 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank sendikasyon kredisini yeniledi
HABERTURK.COM

VakıfBank, 16 ülkeden 21 bankanın katılımıyla 222.5 milyon dolar ve 328 milyon euro olmak üzere toplam 560.3 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti 367 gün vadeli kredinin; dolar maliyeti SOFR + yüzde 4,25, Euro maliyeti ise euribor + yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Böylelikle geçen yılın aynı döneminde temin ettiği sendikasyon kredisini ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenilemiş oldu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Özellikle global anlamda makro ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde 560,3 milyon dolar tutarındaki yılın ikinci sendikasyon kredisini Türk bankacılık sektöründeki ticari bankalar arasındaki en yüksek oranla yenileyen banka olmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.

'DÖRT YENİ BANKA KATILDI'

Elde edilen sonuçların uluslararası piyasalarda VakıfBank’ın sağlam duruşunu ve Türkiye’ye duyulan güveni bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çeken Üstünsalih, "Söz konusu işleme, geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisinde yer almayan ve ikisi Orta Doğu’dan, ikisi Kıta Avrupası’ndan olmak üzere toplam dört yeni bankanın daha katılmış olması memnuniyet vericidir" dedi.

VakıfBank’ın sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında tüm sendikasyon kredilerini sürdürülebilir sendikasyon kredisine dönüştürdüğünü de vurgulayan Üstünsalih, "Yılın ikinci işlemi de yine iki farklı sürdürülebilirlik performans kriterini içermektedir. Bu alanda öncü ve yenilikçi bir banka olarak tüm süreçlerimize nüfuz etmiş olan sürdürülebilirlik anlayışımızı, sürdürülebilir finansman alanında da devam ettiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir bankacılık alanındaki uluslararası gelişmeler ışığında, ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.

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