VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı

LKS Commercecon Lodz: 0 - VakıfBank: 3

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Polonya temsilcisi LKS Commercecon Lodz'u 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ilk maçında LKS Commercecon Lodz ile karşılaştı.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-23, 25-17 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

VakıfBank, C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 21.30'da Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB ile karşı karşıya gelecek.