Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 3-1 yendiği Fenerbahçe Opet'e rövanşta 3-0 mağlup olan VakıfBank, altın seti 15-11 kazanarak finale çıktı.

VakıfBank, Süper Final maçında 22 Mayıs Pazar günü Imoco Conegliano ile karşılaşacak.