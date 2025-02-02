VakıfBank sahasında Bahçelievler Belediyespor'u set vermeden yendi!
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u konuk etti.
VakıfBank Spor Sarayı Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Yusuf Kaynar
VakıfBank: Bosetti, Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Zehra Güneş, Van Ryk (Ayça Aykaç, Kipp, Sıla Çalışkan, Aylin Acar)
Bahçelievler Belediyespor: Özgenur Çetiner, Buse Ünal, Czyrnianska, Ceren Domaç, Inneh, Almadovar (Merve İzbilir, Semanur Doluca, Baird, Simay Gazi, Merve Tanyel)
Setler: 25-15, 25-22, 25-17
Süre: 78 dakika (24, 29, 25)