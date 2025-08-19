Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Tümosan Konyaspor
        KON
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Trabzonspor
        TS
        6
        Göztepe
        GÖZ
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Kayserispor
        KYS
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Fenerbahçe
        FB
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, Lorenne Teixeira’yı transfer etti - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, Lorenne Teixeira’yı transfer etti

        VakıfBank, Brezilya milli takımında da forma giyen 29 yaşındaki pasör çapraz Lorenne Teixeira'yı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2025 - 16:44 Güncelleme: 19.08.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Brezilyalı pasör çapraz VakıfBank'ta
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank, kadrosunu Lorenne Teixeira ile güçlendirdi. Olimpiyat oyunları ve diğer büyük turnuvalarda ülkesi Brezilya’nın formasını giyen 29 yaşındaki pasör çaprazı önümüzdeki sezon sarı-siyah formayla mücadele verecek.

        8 Ocak 1996’da dünyaya gelen 187 cm boyundaki Lorenne Teixeira, kariyerinde sırasıyla Brezilya ekipleri; EC Pinheiros, Rexona/Ades, Sesi-SP, Sao Paulo FC/Barueri, Sesc-RJ Flamengo’da oynadı. Ardından Japonya’da Saitama Ageo Medics, Rusya’da Lokomotiv Kaliningrad formaları giyen tecrübeli oyuncu, ardından ülkesine dönerek Osasco / Sao Cristovao Saude ve son olarak Sesi Volei Bauru’da görev aldı.

        OLİMPİYATLARDA KÜRSÜYE ÇIKTI

        VakıfBank’ın yeni oyuncusu, ülkesinin mücadele ettiği 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Milli takım kariyerinde 1 Dünya Şampiyonası gümüş madalyası bulunan Teixeira, 3 Milletler Ligi gümüş madalyası ve 2 Güney Amerika şampiyonluğu elde etti.

        Tecrübeli oyuncu, kulüp kariyerinde ise 1 Brezilya Süper Ligi, 1 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu kazanırken, Brezilya Kupası’nda da 3 altın madalya aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        "Nice'i tercih ederdim"
        "Nice'i tercih ederdim"
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        5G için geri sayım “2026'da sinyal almaya başlayacağız”
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Meclis önünde şüpheli araç yangını
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Ederson'da kritik hafta!
        Ederson'da kritik hafta!
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Gürültü avcısı trafik kameraları devrede!
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Montella'ya isim aranıyor!
        Montella'ya isim aranıyor!
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Trump'ın taahhüt ettiği 'güvenlik garantisi' nedir?
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Dorgeles Nene, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        İlişki bilmecesi
        İlişki bilmecesi
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        Pirinç hakkında 10 ilginç gerçek!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        İşte resmi yazışmalarda en çok yanlış yazılan kelimeler!
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        Habertürk Anasayfa