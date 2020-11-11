VakıfBank Kültür Yayınları iki yılı geride bıraktı

VBKY'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü ve VBKY Yayın Kurulu Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, okunacak kitapların yayıncısı olma ilkesiyle yola devam ettiklerini belirtti.
Üstünsalih VBKY'nin vakıf kültüründen gelen güçlü ve önemli bir misyonu bulunduğunu aktararak, "Geçen iki yılda kültür yayıncılığı alanında güzel işler ortaya koyduk. Önümüzdeki süreçte bu başarıyı katlayacağız. Alanında saygın ve nitelikli daha çok eseri, daha çok okurla buluşturacağız. Üçüncü yılımıza toplam 200 kitap ile girmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Okurdan büyük ilgi gördüklerini ve gelen olumlu tepkiler karşısında mutluluk duyduklarını vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti:
"Biz, en doğru ve kalıcı eserlerle kitapseverler için nitelikli bir birikim oluşturmak istiyoruz. Yayın havuzumuzda gün ışığına çıkmayı bekleyen daha onlarca nitelikli eser bulunuyor. İnanıyoruz ki seneler sonra daha da övüneceğimiz bir birikime sahip olacağız. Biz, bunun herhangi bir şeyle ölçülemeyecek bir servet olduğunu düşünüyoruz."
Üstünsalih, VBKY'nin sürdürülebilirlik esasını koruyarak kültür dünyasına katkıda bulunmaya devam edeceğine değinerek, "Türkçede ilk kez yayımlanan çeviri eserlerin yanı sıra kültürümüzü anlatan başucu kaynakları da yine okurla buluşacak. Günümüz Türkçesine kavuşmayı bekleyen temel kaynak niteliğindeki eserlere daha çok yoğunlaşacağız. Anadolu kültür mirasında çok önemli yerde olan kitaplarımız da 2021 yılında raflardaki yerini alacak." değerlendirmesinde bulundu.
İlk günden itibaren kitaplara ilgili gösteren okurlara ve yayınların hayata geçmesinde emek veren yazar, çevirmen, editör ve diğer tüm çalışma arkadaşları ile iş ortaklarına teşekkür eden Üstünsalih, kültür yayıncılığında heyecanı korumaya ve kültür birikimine katkıda bulunarak yeni ufuklar açmaya devam edeceklerini kaydetti.
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