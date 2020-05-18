AA

VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, bölgesinde her geçen gün daha güçlü bir finans merkezi olma yolunda ilerleyen Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, banka yönetim kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde, yurt dışı faaliyetlerinin genişletilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Bu karar doğrultusunda daha önce Çin ve Katar'da temsilcilik ofisi açmayı planladıklarını duyurduklarını anımsatan Üstünsalih, "Katar'da temsilcilik açılmasıyla ilgili gerek ülkemizde gerekse Katar'da yapılan tüm başvurular olumlu sonuçlanmış ve bankamız Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası olmuştur. Amacımız pandemi sonrası Çin'de de gerekli başvuruları hızlandırmak ve en kısa sürede orada da faaliyete geçmektir." değerlendirmelerini yaptı.

Üstünsalih, yurt dışı şube ağında New York, Erbil ve Bahreyn şubeleri aracılığıyla hizmet verdiklerine işaret ederek, bu şubelere ek olarak genel müdürlüğü Viyana'da bulunan "VakıfBank International AG" isimli ayrı bir iştiraklerinin de bulunduğunu aktardı.

Bu iştiraklerinin de Almanya ve Avusturya'daki şubeleri aracılığıyla hizmet verdiğini belirten Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Ülkemizin milli menfaatleriyle uyumlu bir şekilde yurt dışında faaliyet gösteren Türk müteşebbisinin ve iş adamının yanındaki güç olarak yurt dışı faaliyetlerimizi artırıyoruz. Katar temsilciliğimiz bu zincirin dördüncü halkası olmuştur. Kısa bir süre içinde Çin temsilciliğimizin de açılmasıyla zincire bir halka daha eklenecektir. Gerek uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiğimiz işlemlerle gerekse büyüyen yurt dışı organizasyonumuzla VakıfBank marka değerinin küresel seviyede yükseleceğine yürekten inanıyorum."