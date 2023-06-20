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VakıfBank Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, daha önce Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynavit forması da giyen ABD'li pasör çaprazı Jordan Thompson'ı transfer ettiğini açıkladı.

Giriş: 20.06.2023 - 18:56 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı
AA

Transfer çalışmalarını sürdüren VakıfBank, daha önce Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Dynavit forması da giyen ABD'li pasör çaprazı Jordan Thompson'ı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı ifade edildi.

ABD'de Cincinnati Üniversitesi'nde voleybola başlayan Jordan Thompson, Fenerbahçe forması giyerek profesyonel kariyerine imza atmıştı. Ardından Eczacıbaşı Dynavit'te oynayan ABD'li oyuncu, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Vero Volley Milano takımı için mücadele etti.

​​​​​​​Thompson, ABD Milli Takımı formasıyla 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanırken, 2019 ve 2021'de de FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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