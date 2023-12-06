VakıfBank-Jedinstvo Stara Pazova: 3-1 (MAÇ SONUCU)
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ağırladığı Sırbistan ekibi Jedinstvo Stara Pazova'yı 3-1 mağlup ederek 4. maçında 3. galibiyetini aldı.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında sahasında Sırbistan ekibi Jedinstvo Stara Pazova'yı 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi´nde 3'üncü galibiyetini alan VakıfBank, gruptaki 5'inci maçında 9 Ocak´ta deplasmanda Fransa´nın Volley Mulhouse takımına konuk olacak. Karşılaşmanın oyuncusu VakıfBank´tan Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes seçildi.
SALON: Vakıfbank
HAKEMLER: Christophe Lecourt, Tudor Pop
VAKIFBANK: Busa, Ogbogu, Cansu, Gabi, Bahar, Thompson, Ayça (L) (Frantti, Aylin (L), Aleksia, Zeynep Sude, Van Aalen)
PAZOVA: Miljevic, Vajagic, Osmajic, T.Miljevic, Tica, Sucurovic, Medved (L) (Lakicevic, Nedeljjovic, Deagovic)
SETLER: 25-22, 21-25, 25-19, 25-17
SÜRE: 101 dakika