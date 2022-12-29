VakıfBank'ın 2022 karnesi göz dolduruyor

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Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank 2002'de CEV Şampiyonlar Ligi, Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley şampiyonlukları yaşarken; 50 maça çıktığı yılda 43 galibiyet aldı. Sarı-siyahlılar bu karşılaşmalarda 134 set kazanırken rakiplerine 42 set verdi.

SULTANLAR LİGİ'NDE 2021-2022 SEZONU ŞAMPİYONU VAKIFBANK

VakıfBank 2022 yılına Sultanlar Ligi mesaisi ile başladı. 14. hafta mücadelesinde Yeşilyurt'u set vermeden mağlup eden sarı-siyahlılar normal sezonun kalan tüm maçlarını da kazanmayı başardı. Normal sezonu lider bitiren VakıfBank bu dönemde 13 maç kazandı ve bu maçlarda 39 set alırken; sadece 4 set kaybetti. 2022'de normal sezonda hiçbir takıma 1 setten fazla vermeyen sarı-siyahlılar play-off turunda THY ile eşleşti.

1-4 play-off turunda THY'yi, 1-2 play-off turunda ise Fenerbahçe Opet'i geçmeyi başaran VakıfBank şampiyon oldu. Sarı-siyahlılar böylece 2018'den beri Türkiye'nin tek şampiyonu unvanını korudu ve geliştirdi. VakıfBank 2021-2022 sezonu Sultanlar Ligi play-off'larında 7 maça çıktı ve 5 galibiyet aldı. Bu maçlarda 17 set kazanırken 11 set kaybetti.



Sarı-siyahlıların 2022 yılındaki ikinci maçı Axa Sigorta Kupa Voley mücadelesiydi. Çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı set vermeden mağlup eden VakıfBank, Ankara'da düzenlenecek dörtlü finale katılma hakkı kazandı. Nisan ayındaki dörtlü finalde önce THY'yi, finalde ise Fenerbahçe Opet'i mağlup eden VakıfBank 8. kez bu turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

5. KEZ AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ VAKIFBANK

VakıfBank 2022'de CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3 grup maçına çıktı ve hepsini kazandı. Çeyrek finalde Developres Rzeszów'a ilk maçta mağlup olmasına rağmen tur atlamayı başardı. 8 Mart'taki ilk mücadelede gelen yenilgi VakıfBank'ın 2022'de aldığı ilk mağlubiyet oldu. Yarı finalde Fenerbahçe Opet'i saf dışı bırakmayı başaran VakıfBank, Süper Final'de ise Imoco Conegliao'yu 3-1 yenerek 5. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. 11. uluslararası kupasını kaldıran VakıfBank böylece, "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" unvanını geliştirdi. Sarı-siyahlılar 2021-2022 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 maça çıkarken 6'sını kazanarak şampiyon oldu. Bu maçlarda 20 set kazanan VakıfBank, 10 set kaybetti.



VakıfBank 2022-2023 sezonuna da güçlü bir başlangıç yaptı. Ligdeki mesaisini 28 Aralık'ta Çukurova Belediyesi Adana Demirspor galibiyeti ile tamamlayan sarı-siyahlılar toplamda 12 lig maçına çıktı ve 11 galibiyet aldı. Bu maçlarda 33 set kazanırken 9 set kaybetti.

2022-2023 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden VakıfBank C Grubu'ndaki çıktığı 2 mücadeleyi de kazandı.

4 şampiyonlukla FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası tarihinin en çok zafer yaşayan takımı olan VakıfBank, bu yıl ise gümüş madalya kazandı. Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 4 maça çıkan son şampiyon grubunu kayıpsız tamamladı. Yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit'e set vermeden finale yükselen sarı-siyahlılar finalde ise Imoco Conegliano'ya kaybetti. VakıfBank bu turnuvadaki maçlarında 10 set kazanırken sadece yenildiği final maçında set kaybetti.