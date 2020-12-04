Vakıfbank, internet hizmetlerinde kısa süreli bir kesintiye gideceğini duyurdu. Vakıfbank'ın şu hizmetlerinde planlı hizmet kesintisi yapılacak: VakıfBank Mobil, VakıfBank İnternet Bankacılığı, ATM İşlemleri, Çağrı Merkezi İşlemleri, POS İşlemleri.

VAKIFBANK HİZMET KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

4 Aralık 2020 Cuma’yı 5 Aralık 2020 Cumartesi'ye bağlayan gece 01.00-06.00 saatleri arasında sistemsel iyileştirme çalışmaları yürütülecek. Bu çalışma sırasında aşağıda yer alan başlıca hizmetlerimiz kısmi kesintiye uğrayacak.

Çalışma sırasında kesinti yaşanabilecek hizmetlerimiz:

VakıfBank Mobil

VakıfBank İnternet Bankacılığı

ATM İşlemleri

Çağrı Merkezi İşlemleri

POS İşlemleri