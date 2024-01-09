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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank gruptan çıkmayı garantiledi - Voleybol Haberleri

        VakıfBank gruptan çıkmayı garantiledi

        VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında konuk olduğu Fransa'nın Mulhouse ekibini 3-0 yendi ve gruptan çıkmayı garantiledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:30 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:30
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        VakıfBank gruptan çıkmayı garantiledi
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        VakıfBank, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında konuk olduğu Fransa'nın Mulhouse ekibini 3-0 yendi.

        Mulhouse Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada VakıfBank, 25-22, 25-20 ve 25-17'lik setlerle 3-0 galip geldi.

        Sarı-siyahlı ekip, bu sonuçla 4 galibiyete ulaşarak son hafta maçları öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. Mulhouse ise 5. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

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