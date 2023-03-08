AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-14, 25-19 ve 25-18'lik setler sonucunda 3-0 mağlup etti. VakıfBank bu galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırdı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Onur Coşkun

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, Logan Egglestone, Mina Popovic, Anthi Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu (L), Sude Hacımustafaoğlu

SETLER: 25-14, 25-19, 25-18

SET SÜRELERİ: 19´, 26´, 20´