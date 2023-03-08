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Haberler Voleybol

VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU)

VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-14, 25-19 ve 25-18'lik setler sonucunda 3-0 mağlup ederek AXA Sigorta Kupa Voley'de yarı finale yükseldi.

Giriş: 08.03.2023 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 (MAÇ SONUCU)
DHA

AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-14, 25-19 ve 25-18'lik setler sonucunda 3-0 mağlup etti. VakıfBank bu galibiyetin ardından adını yarı finale yazdırdı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Onur Coşkun

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Paola Egonu, Kara Bajema, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Gamze Kılıç, Logan Egglestone, Mina Popovic, Anthi Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Bihter Dumanoğlu (L), Sude Hacımustafaoğlu

SETLER: 25-14, 25-19, 25-18

SET SÜRELERİ: 19´, 26´, 20´

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