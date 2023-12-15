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        Haberler Spor Voleybol VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finale kaldı - Voleybol Haberleri

        VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:19 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:19
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        VakıfBank yarı finalde
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        VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'ü 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen şampiyonada iki maçını da kazanan sarı-siyahlı ekip, yoluna devam ediyor. VakıfBank, yarı finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan takımla karşılaşacak.

        Salon: Dragon Sports Center

        Hakemler: Kang Joo-Hee (Güney Kore), Simonovska Sonja (Karadağ)

        VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Aleksia Karutasu, Busa, Van Aalen)

        Dentil Praia Clube: Rabadzhieva, Milka, Tainara, Kuznetsova, Lorena, Claudia (Natalia, Suelen, Naiane, Kasiely, Gabriela, Priscila, Monique)

        Setler: 25-16, 25-14, 25-19

        Süre: 73 dakika (24, 24, 25)

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