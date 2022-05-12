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VakıfBank Fenerbahçe maçı kesintisiz ve şifresiz izle! maç Vakıfbank FB voleybol maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?

VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kadınlar Voleybol Ligi finalinde VakıfBank ve Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi Final Etabı’nda serinin son maçına çıkıyor. Büyük çekişmenin yaşandığı seride 2-2’lik eşitlik bulunuyor. Voleybol severler tarafından büyük ilgi gören VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak gibi sorular gündeme geldi. Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

12.05.2022 - 11:36 | Güncelleme: VOLEYBOL

  • Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı Fenerbahçe Opet VakıfBank voleybol maçında seride 5. maça çıkılıyor. Maçı televizyondan takip edecek olan volebol severler Vakıfbank FB voleybol maçı ne zaman sorusunun yanıtı arıyor. Peki VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, şampiyonun belli olacağı VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı ile ilgili merak edlilen soruların yanıtı...

  • VAKIFBANK FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Sultanlar Ligi VakıfBank - Fenerbahçe Opet serisinin 5. karşılaşması 12 Mayıs Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

  • FENERBAHÇE OPET VAKIFBANK MAÇI SERİSİNDE NELER YAŞANDI

    Serinin ilk maçında FENERBAHÇE OPET Vakıfbank'ı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İkinci maçta ise senaryo tersine dönerek aynı skorla gülen VakıfBank seriyi 1-1'e getirdi.

     

  • Fenerbahçe Opet, üçüncü maçta rakibini deplasmanda 3-1 yendi ve bir kez daha öne geçti. 

  • Büyük çekişmeye sahne olan serinin dördüncü randevusu son şampiyon VakıfBank, 2-0 geri düştüğü maçta Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup ederek durumu 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla şampiyonluk son maç kaldı.

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