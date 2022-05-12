Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı Fenerbahçe Opet VakıfBank voleybol maçında seride 5. maça çıkılıyor. Maçı televizyondan takip edecek olan volebol severler Vakıfbank FB voleybol maçı ne zaman sorusunun yanıtı arıyor. Peki VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, şampiyonun belli olacağı VakıfBank Fenerbahçe Opet maçı ile ilgili merak edlilen soruların yanıtı...