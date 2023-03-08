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VAKIFBANK EYT EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2023 | Vakıfbank ne EYT emekli promosyonu veriyor? EYT'liler ne kadar emekli promosyonu alacak?

VakıfBank emekli promosyon ücretleri güncellendi! 2023 EYT'liler ne kadar banka promosyonu alacak?

VakıfBank EYT emekli banka promosyon ücretleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı verildi. Bankalar EYT'li müşterileri kazanmak için emekli promosyon ödemelerini güncelledi. İşte, 2023 Vakıfbank EYT emekli promosyon ödeme ücretleri hakkında merak edilenler...

Giriş: 08.03.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Vakıfbank EYT emekli promosyon ödemeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Meclis'ten geçerek yasalaşmasının ardından gündeme geldi. 8 Eylül 1999 günü de dahil olmak üzere 9 Eylül 1999 yılından öncesi sigortalıları kapsayan EYT düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişiye emekli olma hakkı tanındı. Prim gün sayısını ve çalışma süresini ve sigortalılık süresini tamamlayanlar başvurularını yaparak emekli maaşı alabilecek. İşte, Vakıfbank EYT emekli promosyon ödemeleri...

  • EYT'LİLER BANKA PROMOSYONU ALABİLECEK Mİ?

    Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.

  • VAKIFBANK NE KADAR EYT EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

    Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere;

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

    3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

    7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

    10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

  • VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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