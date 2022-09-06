Vakıfbank promosyon ödemesi

Bankaların promosyon ödemeleri değişkenlik gösterdiği için vatandaşlar kendilerine en uygun ödeme yöntemi, ödeme miktarı olan banka arayışına giriyor. 26 Temmuz'dan beri zamlı emekli maaşları yatması sebebiyle bankaların arasında olan promosyon yarışı o tarihten beri devam ediyor. Peki, Vakıfbank emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Vakıfbank emekli maaşı nasıl taşınır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

VAKIFBANK PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

Vakıfbank tarafından yapılan duyuru şu şekilde;