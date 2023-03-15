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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2023 | Vakıfbank emekli promosyon ücretleri güncellendi! Vakıfbank ne kadar emekli promosyon veriyor?

Vakıfbank EYT emekli promosyon kampanyası

Vakıfbank emekli promosyon kampanyası güncellendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile gözler banka promosyon ödemelerine çevrildi. 2 milyondan daha fazla kişiyi ilgileren EYT düzenlemesi ile promosyon ücretleri güncellenen bankalardan biri de Vakıfbank oldu. Vakıfbank güncel emekli promosyon kampanyasının detaylarını haberimizde derledik. İşte 2023 Vakıfbank EYT emekli promosyon ücreti...

Giriş: 15.03.2023 - 11:16 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emekli banka promosyon ödemeleri merak ediliyor. VakıfBank EYT emekli promosyon ödemeleri güncellenmesiyle kampanyanın yeni detaylarını haberimizde bir araya getirdik. Peki, VakıfBank ne kadar EYT emekli promosyonu veriyor? İşte güncel VakıfBank emekli promosyon kampanyası detayları...

  • VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ 

    Emekli Promosyon Ödemesine Nasıl Başvurabilirim?

    Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

    Ne kadar promosyon ödemesi alırım?

    1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

    3.500 TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

    3.500 - 7.500 TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

    7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

    10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

    3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

  • VakıfBank müşterisi değilim promosyon ödemesinden faydalanabilir miyim?

    Evet, emekli maaşını, VakıfBank aracılığıyla almayanlar maaşlarını VakıfBank’a taşımaları ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank’tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

    Emekli maaşımı VakıfBank’a taşımak için ne yapmalıyım?

    Emekli maaşını Vakıfbank’a taşımak için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları, VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması ve E-Devlet aracılığıyla da yapılabilir.

    Emekli maaşımı VakıfBank aracılığıyla alıyorum promosyon ödemesinden faydalanabilir miyim?

    Evet, halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan müşteriler de 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden faydalanabilirler.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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