Vakıfbank EYT emekli promosyon kampanyası

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ

Emekli Promosyon Ödemesine Nasıl Başvurabilirim?

Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca VakıfBank yurtiçi Atm cihazları ve VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

Ne kadar promosyon ödemesi alırım?

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500 TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

3.500 - 7.500 TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

7.500 – 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.