FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise yarın saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.

İkinci sette rakibine 25-19 üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, skoru 2-0'a taşıdı. VakıfBank, üçüncü seti de 25-23 kazanarak, organizasyonda adını finale yazdıran ikinci takım oldu.