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VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek finale yükseldi

2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

Giriş: 17.12.2022 - 21:59 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek finale yükseldi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek finale yükseldi.

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçta, A Grubu'nu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit ile B Grubu birincisi VakıfBank, yarı finalde karşılaştı.

Voleybol severlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, VakıfBank 25-21 kazandı.

İkinci sette rakibine 25-19 üstünlük sağlayan sarı-siyahlılar, skoru 2-0'a taşıdı. VakıfBank, üçüncü seti de 25-23 kazanarak, organizasyonda adını finale yazdıran ikinci takım oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank, 2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde, yarın saat 16.00'da oynanacak maçta, İtalya ekibi Prosecco DOC Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı 2015 ve 2016'da kazanan Eczacıbaşı Dynavit ise yarın saat 13.00'te Gerdau Minas (Brezilya) ile üçüncülük maçına çıkacak.

Salon: Antalya

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş, Daalderop (Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kısal (Simge Şebnem Aköz, Saliha Şahin, Yaprak Erkek, Heyrman, Elif Şahin)

Setler: 25-21, 25-19, 25-23

Süre: 78 dakika (25, 26, 27)

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