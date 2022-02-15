VakıfBank çeyrek finalde!

VakıfBank: 3 - ASPTT Mulhouse: 0

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sonja Sımonovska (Karadağ)

VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Aylin Acar, Cansu Özbay, Isabelle Haak)

ASPTT Mulhouse: Haak, Andela, Pressley, Coneo, Van Avermaet, Kastner (Soldner, Drewniok, Viggars, Lamprousi, Vaegy)

Setler: 25-11, 25-18, 25-21

Süre: 64 dakika (18, 21, 25)