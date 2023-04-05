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Haberler Voleybol

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde Fenerbahçe Opet maçına odaklandı

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında yarın Fenerbahçe Opet ile karşı karşıya gelecek son Avrupa şampiyonu VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti, takımına güvendiğini ve bu eşleşme için heyecan duyduğunu söyledi

Giriş: 05.04.2023 - 13:39 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Liginde Fenerbahçe Opet maçına odaklandı
AA

Karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guidetti, üst üste on birinci kez yarı finalde olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Fenerbahçe son dönemde çok formda ve son dünya şampiyonu Imoco Conegliano'ya karşı performansları etkileyiciydi. Özellikle hücum üçlüleri çok kaliteli. Ama biz VakıfBank'ız. Elbette onlara saygı duyuyoruz ama böyle maçlara çok alışık bir takımız ve bu eşleşme için büyük heyecan duyuyoruz." dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 197 sayıyla VakıfBank'ın en çok skor üreten ismi olan Nijerya asıllı İtalyan oyuncu Paola Egonu ise "Fenerbahçe Opet tıpkı bizim gibi çok güçlü bir ekip. Bence çok ilginç ve heyecanlı bir eşleşme olacak. Taraftarlarımıza ve tüm voleybolseverlere eğlenceli, keyifli bir maç sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ekip CEV Şampiyonlar Ligi'nde daha önce üçü yarı finalde olmak üzere dört kez karşı karşıya gelirken, VakıfBank tüm eşleşmelerde Fenerbahçe Opet'i elemeyi başardı.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde beş şampiyonlukla en çok zafer yaşayan ve turnuva tarihinin en çok maç kazanan takımı olan son şampiyon VakıfBank, bu ligde üst üste 11. kez çıkacağı yarı finalde tur arayacak.

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