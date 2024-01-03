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Vakıfbank çalışma saatleri... Vakıfbank, Türkiye genelinde kredi, mevduat ve yatırım işlemlerimi gibi bankacılık alanında hizmet vermektedir. Genellikle resmi tatillerde ve hafta sonlarında kapalı olan Vakıfbank, mesai saatleri içerisinde 8 saat hizmet vermektedir. Peki, "Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?" İşte Vakıfbank çalışma saatlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

Vakıfbank Bankası Çalışma Saatleri 2024

Kredi, mevduat ve yatırım işlemlerimizi halletmek için genellikle bankaların yolunu tutarız. Bu noktada en merak edilen sorulardan biri de bankaların çalışma saatleridir. Vakıfbank bankasının güncel çalışma saatleri şu şekildedir:

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Pazartesi: 09.00-17.00

Salı: 09.00-17.00

Çarşamba: 09.00-17.00

Perşembe: 09.00-17.00

Cuma: 09.00-17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

Vakıfbank Mesai Saatleri

Genellikle kamu bankalarının çalışma saatleri üç aşağı beş yukarı aynıdır. Özel kurumlar olmadığından dolayı mesai saatleri standarttır. Vakıfbank mesai saatleri hafta içi 09.00 ile 17.00 arasındadır. Hafta sonu ise Vakıfbank kapalı olduğundan müşterilerine hizmet vermemektedir.

Vakıfbank Kaçta Açılıyor?

Banka işlemlerini hızlı bir şekilde ve genellikle yoğunluğa kalmadan halletmek isteyenlerin sıklıkla sorduğu sorulardan biri de bankaların mesaiye başlama saatleridir. Vakıfbank sabah saat 09.00’da müşterilerine hizmet vermeye başlamaktadır.

Açılış Saati: 09.00 – 12.30

Akşam Kapanış Saati: 13.30 – 17.00

Cumatesi/Pazar: Kapalı

Vakıfbank Kaçta Kapanıyor?

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Vakıfbank hafta içi saat 17.00’de kapanmaktadır. 17.00’den sonra banka üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştiremezsiniz. Ancak müşteri yoğunluğu özellikle mesai bitimine doğru bir artış göstermektedir. İşinizi sorunsuz ve hızlı bir şekilde halletmek istiyorsanız kapanış saatinden daha önce bankaya gelmenizi tavsiye ederiz.

Vakıfbank Kaça Kadar Açık? Vakıfbank’ın tüm şubeleri saat 17.00’ye kadar hizmet vermektedir. Mesai bitimi tüm şubeler için aynı olup il ya da ilçe fark etmeksizin standart aralıklardadır. Vakıfbank Öğle Arası Saati Sıklıkla merak edilen konulardan biri de bankaların öğlen saatlerinde aktif olarak çalışmaya devam edip etmediğidir. Özellikle bankacılık işlemlerini öğle arasına sıkıştırmak isteyenlerin sorduğu bir soru öğle arası molalardır. Öğle arası saatleri çalışanların mola saatleri olarak belirlenmiştir. Vakıfbank’ta öğle arası mola saati saat 12.30’da başlayıp 13.30’da bitmektedir. Bir saatlik mola süresince herhangi bir işlem yapılmamakta ve şubeler kapanmaktadır. Şubeler kapandığı için genellikle öğle molası bitimine doğru uzun kuyruklar görülebilir. Ancak dilerseniz işlemlerinizi Vakıfbank mobil bankacılık aracılığıyla ya da ATM üzerinden yapabilirsiniz. Bunun için herhangi bir şubeye gitmenize gerek yoktur. REKLAM Vakıfbank Öğle Arası Saati: 12.30-13.30 Vakıfbank Cumartesi Açık Mı? Vakıfbank cumartesi ve Pazar günleri yani hafta sonları kapalı olduğundan herhangi bir hizmet vermemektedir. Ayrıca banka resmi ve dini bayramlarda da kapalıdır. Vakıfbank Öğle Arası Hizmet Veriyor Mu? Vakıfbank öğle saatlerinde hizmet vermemektedir. Saat 12.30’da başlayan öğle molası 13.30’da sona ermektedir. Bir saatlik zaman diliminde bankalar kapanır ve öğle molasının bitmesiyle tekrar hizmet vermeye başlar.

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