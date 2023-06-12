Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

VakıfBank, Bianka Busa'yı transfer etti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp smaçör Bianka Busa'yı kadrosuna kattı.

Giriş: 12.06.2023 - 21:22 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank, Bianka Busa'yı transfer etti
AA

CEV Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp smaçör Bianka Busa'yı kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinin ilk yıllarında ülkesinde voleybol oynadıktan sonra İtalya, Polonya, Romanya ve Rusya liglerinde mücadele eden Bianka Busa, Türkiye'deki ilk deneyimini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Opet ile yaşarken, geçen sezonu ise PTT'de tamamladı.

Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ise bronz madalya kazanan Busa, FIVB Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası'nda ise ikişer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Uçurtmalar, yetim ve depremzede çocuklar için yükseldi
Uçurtmalar, yetim ve depremzede çocuklar için yükseldi
12 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
12 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
Suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı
Suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı
Blinken: Türkiye ve İsveç bu hafta görüşecek
Blinken: Türkiye ve İsveç bu hafta görüşecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.