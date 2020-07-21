Vakıfbank bayram öncesi bayram kredisi kampanyasını duyurdu. Uygun faiz oranları ve vade seçenekleriyle bayram kredisi müşterilerin hizmetine sunuldu. Bayram kredisi için başvuru nasıl yapılır? Faiz oranları ve vade seçenekleri nedir? İşte bayram kredisi ile ilgili detaylar...