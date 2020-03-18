Reuters

Vakıfbank hissedarların yatırımlarının değerinin korunması ve bankanın hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla hisse geri alımı yapılmasına karar verdi.

KAP'a dün akşam yapılan açıklamaya göre 100 milyon nominal adete ve azami 500 milyon TL satış tutarına kadar Borsa İstanbul'da işlem gören "D" grubu halka açık paylarının geri alınmasına karar verildi.