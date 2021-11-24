VakıfBank: 3 - Vero Volley Monza: 1

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Lucian Nastase (Romanya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Ogbogu, Haak, Hackley (Ayça Aykaç, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu)

Vero Volley Monza: Davyskiba, Denesi, Van Hacke, Lazovic, Candi, Orro (Stysiak, Baldini, Porecchiale, Negretti)

Setler: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21

Süre: 116 dakika (33, 32, 23, 28)